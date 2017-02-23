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Гузеева рассталась с мужем
Фото: Дни.ру
В личной жизни актрисы и ведущей Ларисы Гузеевой наметилась черная полоса. Во время телепередачи она рассказала, что была вынуждена разъехаться со своим мужем.
О проблемах в семье Гузеевой не знала даже сваха Роза Сябитова, с которой они ведут одну телепрограмму. "Мы сейчас с Лелей (дочерью – Прим. ред.) у Георгия живем, у сына моего" – заявила актриса во время записи передачи на Первом канале.
После расставания с Гузеевой ее муж, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, живет отдельно. О том, что именно вызвало разлад в семье, ничего неизвестно.
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