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Копия Сергея Глушко! Наташа Королева показала подросшего 15-летнего сына Архипа
В соцсетях Наташи Королевой не часто можно увидеть ее сына Архипа от супруга Сергея Глушко. Поэтому новый кадр, на котором певица поздравляет ребенка с днем рождения - настоящий подарок для поклонников. На днях Архипу исполнилось 15. По этому поводу Королева написала следующее: - удивляется Королева.
Я оглянулась а сыну уже 15 лет !!! Ааааааа как миг!!!😜😝😘#деньрождения #15лет #miam #natashakoroleva
Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены) Поклонники, как и Наташа, удивляются: неужели сыну певицы уже целых 15? Многие отмечают, что Архип - копия Сергея Глушко. Напомним, Сергей и Наташа сыграли свадьбу в 2003 году. Для Королевой этот брак второй. Первым супругом певицы был Игорь Николаев. Фото: Instagram
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