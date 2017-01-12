Бывший муж обвинил Елену Ксенофонтову в попытке убийства

Неосторожное высказывание Заслуженной артистки России стало поводом для очередного судебного разбирательства между ней и гражданским мужем. В интервью шоу «Пусть говорят» Елена Ксенофонтова рассказала, что однажды ночью обнаружила себя стоящей над мужем с подушкой и ужаснулась. Находясь в студии, актриса произнесла фразу «я хотела его убить», и теперь ее экс-возлюбленный просит приобщить данный видеоматериал к делу.

Теплого и душевного вечера!)) И поменьше задавайтесь вопросом "за что?". В жизни всё "для чего-то"... #ЕленаКсенофонтова #долойхандру #жизньужесчастье Публикация от Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) Янв 15 2017 в 8:36 PST

Нешуточные страсти в отношениях звезды сериалов «Кухня» и «Отель Элион» Елены Ксенофонтовой и адвоката Александра Рыжих кипят уже несколько лет. Однако известно об этом стало только в 2016 году, когда Заслуженная артистка России решила разорвать отношения. «После нескольких лет моральных и физических унижений, вранья, измен, скандалов, шантажа, упреков, что виновата во всех его неудачах, бесконечных запугиваний, я озвучила намерение расстаться и попросила уйти….», - рассказала она.

Доброе утро!)) #мояРадость Публикация от Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) Янв 11 2017 в 10:02 PST

Мирно договориться, с кем останется жить их общий ребенок, дочь Соня, актриса и адвокат не смогли. Дошло до того, что после семейного конфликта Рыжих написал заявление в полицию, что гражданская супруга его избила. В доказательство он продемонстрировал царапину на щеке.

После 25 судебных разбирательств Ксенофонтову признали виновной по статье «хулиганство» и заставили заплатить пострадавшему компенсацию. Сейчас Елена хочет обжаловать приговор. Актриса утверждает, что вынуждена была защищаться – муж ее душил, и может привести свидетеля. «Судимость мне не нужна, это унизительно, тем более, что суд еще не определил, с кем должна находиться 7-летняя дочь», - отметила звезда кино и театра.

Участие в съемках программы «Пусть говорят» было для Ксенофонтовой одним из способов придания огласки непростой ситуации в личной жизни. Однако не к месту сказанной фразой знаменитость лишь усугубила положение.

Рыжих подал ходатайство о том, чтобы приобщить к материалам делам флешку с записью «Пусть говорят», которая «свидетельствует о факте приготовления Ксенофонтовой Е.Ю. к убийству Рыжих А.Н.»

«Я наивно полагала, что в моей ситуации уже всё было. И меня уже ничто не сможет удивить, обескуражить. Оказалось, нет», — рассказала Елена на странице в социальной сети, приложив фотографию заявления бывшего гражданского мужа.

«Лена, находясь в судебном процессе, необходимо крайне осторожно употреблять слова, общаясь с прессой. И формально ваши слова: «я хотела его убить» можно приобщать к делу. Услышав их в передаче, как раз подумала об этом. И увы, не ошиблась…» - прокомментировала пост актрисы Юлия Меньшова

Для справки: Елена Ксенофонтова родилась 17 декабря 1972 года. Заслуженная артистка России была замужем дважды. В первый раз – в 1994 году за Игоря Липатова. Союз продержался 11 лет.

Вторым супругом театральной и киноактрисы стал продюсер Илья Неретин . В этом браке в 2003 году знаменитость родила первенца — сына Тимофея.

Дочь Соня появилась у Ксенофонтовой 10 февраля 2011 года. Отец ребенка – адвокат Александр Рыжих.

ФОТО ЕЛЕНЫ КСЕНОФОНТОВОЙ