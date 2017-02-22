Откровенное интервью Шнурова: сколько стоит пост в его Instagram, и как он называет свою жену?

Солист и отец-основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров (43) – самый эпатажный, скандальный, обаятельный человек на отечественной эстраде. И вот, он дал почти часовое (и очень откровенное) интервью YouTube-каналу «вДудь». Делимся самыми-самыми интересными актами!

Новые зубы (их Шнуров делал в Лос-Анджелесе) обошлись ему в $250 тысяч (или больше 15 миллионов рублей). «Я просто слишком много кусал людей, и некоторые зубы остались в телах поверженных врагов», – шутит Сергей.

По контракту с программой «Про любовь», которую Шнуров вел на Первом канале с сентября 2016-го по январь 2017-го, певец мог не только сниматься в рекламе, но еще и участвовать в проектах других каналов. «У Урганта (38), например, такого контракта нет».

За время работы над передачей «Про любовь» Шнуров стал настоящим семейным психологом. «Главная проблема всех супругов, – говорит Сергей, – в том, что кто-то в паре не умеет слышать своего партнера».

Работа на «Первом» приносила Сергею около трех миллионов рублей в месяц. Примерно столько же он зарабатывает за один свой концерт. «На зубы так не заработаешь», - шутит Шнур.

Свою жену Матильду Шнурову (30) Сергей ласково называет «бабка».

Лучшее свидание в жизни Сергея «было с его бабкой». «Когда она вошла ко мне в гримерку, я понял, что эта мадам должна принадлежать мне», – вспоминает Шнуров.

Сергей признался, что чувствовал намерение Алисы Вокс (29) уйти из группы еще за год до того, как это случилось. Что именно стало причиной разрыва отношений – Шнур не рассказывает, и только отшучивается: «Телки имеют свойство состариваться».

Самой сильной вокалисткой «Ленинграда» Сергей считает Юлию Коган (35), которая пела в составе группы с 2007 по 2008 и с 2010 по 2013 годы. С ней Шнур «расстался» по телефону. Говорят, ему не понравилось, что Юля решила попробовать себя в качестве телеведущей на телеканале «Ю» - мол, это мешает работе в группе.

Несмотря на то, что Алису Вокс Шнур вспоминает как талантливую вокалистку, нынешние солистки «Ленинграда» все-таки кажутся ему сильнее: «У Васьки ( Василисы Старшовой (22)) огромный диапазон, она может брать и очень высокие ноты, и очень низкие, а песня Флорика (Флориды Чантурия (26)) «Сумка» - вообще звучит гениально».

Единственное, за что Шнурову стыдно – это «за необоснованную (как ему кажется) популярность».

Последний раз «Ленинград» пел (вернее, пытался это делать) под фонограмму на премии Муз-ТВ 2001 года. «Там не было нужного оборудования для того, чтобы петь живьем, а под фанеру я петь просто не умею».

Главной звездой современной молодежи Шнуров считает рэпера Pharaoh. «Мне про него Кержаков рассказал, и я думаю, что он крутой. Это что-то в сторону Дрейка».

Рекламный пост в Instagram Сергея стоит 1,5 млн. рублей. И, да, для рекламодателей это не проблема.

Смысл жизни, по мнению Сергея, в том, чтобы его не искать.