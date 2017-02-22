Макаревич отказался спустить сотни тысяч рублей на выпускной дочери

Известный российский музыкант и лидер группы «Машина времени» отказался оплачивать выпускной бал своей дочери, которая в этом году оканчивает школу. Сама дочь против этого не возражает: ее, как и родителей, потрясла сумма, выставленная родительским комитетом класса.

«Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясенная: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер», - начал свое повествование музыкант в Facebook.

Макаревич отметил, что речь идет о «нечеловеческих» деньгах. Точную сумму он не уточнил, но, по его словам, это даже не сто и не двести тысяч рублей с человека. Также он заявил, что на эти средства можно было бы наполнить бассейн дорогим шампанским.

В результате на семейном совете было принято решение отметить выпускной дочери в семейном кругу, а деньги, предназначавшиеся на выпускной бал, отправить на благотворительность.

Макаревич добавил, что начинать взрослую жизнь лучше с хорошего поступка, а «сорить деньгами» можно научиться и потом.

Позже в комментариях к записи музыкант сообщил, что его дочь учится в обычной столичной школе.