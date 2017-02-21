"Ушат с помоями от Ксюши": Максим Галкин высказался о характере Ксении Собчак

На днях состоялась пресс-конференция музыкальной премии МУЗ-ТВ, где было объявлено, что в этом году ведущими традиционно станут Ксения Собчак Максим Галкин . Они поделились с представителями СМИ не только информацией о предстоящем мероприятии, но и поделились некоторыми подробностями личной жизни. Например Ксения рассказала о том, какие изменения принес в ее жизнь ребенок, и насколько спокойнее стал ее характер. Впрочем Максим Галкин достаточно прямо дал понять, что окружающим эти перемены не слишком заметны: "Родила Ксения или нет, ей в любом состоянии красноречия не занимать. Если ты думаешь, что ушат с помоями от Ксюши тебя миновал, то ошибаешься – он пока просто не долетел".

Ксения Собчак станет ведущей премии уже в седьмой раз, а Максим Галкин отметит пятилетний юбилей на сцене МУЗ-ТВ. Подтверждая слова Максима о красноречии, Ксения заявляет: "Имя у него хорошее – Максим, за это его и люблю. У нас получился хороший тандем, где звучат шутки, в основном, конечно, мои. Но иногда и сам Максим блещет".