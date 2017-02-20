Михалков обвинил интернет-звезд в словесной диарее

Кинорежиссер Никита Михалков в свежем выпуске программы «БесогонTV» на канале «Россия 24» раскритиковал известных интернет-блогеров и назвал их творчество «словесной диареей».

По его словам, у блогера Руслана Соколовского «отсутствует сострадание к царской семье». «Молодой человек, эпатируя общество, идет в православный храм. На этом месте была расстреляна царская семья. Абсолютно отсутствует ощущение сострадания и знания о том, что произошло в июле 1918 году, когда зверски расстреляли мужчин, женщин, детей. Неужели нет понимания, что это стыдно, грешно», — отметил Михалков.

Он также осудил нездоровый интерес к блогерам со стороны молодежи, вспомнив ажиотаж вокруг приезда обладательницы пяти миллионов подписчиков на YouTube Кати Клэп в Екатеринбург. «Это не возвращение футбольной сборной России с золотыми медалями. Это не леди Гага, приехавшая в Екатеринбург. Это не встреча первого космонавта Гагарина. Даже не Филипп Киркоров . Так встречали некую Катю Клэп», — подчеркнул он.

Недовольство Михалкова вызвал и производимый блогерами контент. «Все, что приходит в голову, мгновенно выбрасывается в мир. Обратите внимание на специфичность речи, на ее покатость, отсутствие пауз. Обратите внимание на абсолютное отсутствие времени, чтобы подумать о том, что я хочу сказать. Это просто словесная диарея», — подытожил режиссер.