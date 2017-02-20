Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Андрей Малахов был шокирован результатами ДНК-теста
Фото: Instagram
45-летний Андрей Малахов узнал на днях, что у него есть брат. Правда, не родной, а троюродный. Впрочем, когда телеведущий узнал о том, кто именно является его родственником, степень родства имела для него уже не такое большое значение. Оказалось, что Малахов имеет родственные связи с... Николаем Валуевым. Эта новость шокировала Андрея, которого, казалось, уже трудно чем-то удивить. Ведь в своем шоу «Пусть говорят» Малахов много раз сталкивался с самыми невероятными историями.
Новость о том, что Малахов и Валуев являются троюродными братьями обнародовала Елена Малашева. «Утро началось с шока! Для тех, кто пропустил программу «Здоровье» с Еленой Малышевой, краткое содержание: 2 месяца назад телеведущая взяла анализ ДНКу известных людей страны, чтобы выяснить их родословную. Пригласив на запись передачи, Леночка объявила сенсационную новость: по отцовской линии — мой троюродный брат Николай Валуев! Наши хромосомы совпадают! Не знаю, где наследили родственники папы, но рядом с таким братом многое не страшно!» — рассказал телеведущий.
К слову, в передаче принимала участие и Роза Сябитова, отметившая 55-летний юбилей в минувшие выходные. В отличие от Малахова, она узнала неприятную новость о своей семье. Как показала экспертиза, большое часть дальних родственников Розы проживала на территории Европы, в то время, как Сябитова считала себя чистокровной татаркой. Она не предполагала, что у неё есть западные корни и, узнав об этом, очень расстроилась.
Оставить комментарий