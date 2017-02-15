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Дочь Валерии снялась в откровенной фотосессии
Фото: instagram.com/anna_shulgina
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина гордится результатами своего похудения: в юности девушка страдала от лишнего веса, а теперь хвастается идеальным телом. И хотя знаменитая мама не одобряет, Анна снимается в смелых фотосессиях.
На днях прошла очередная из них. В кадре Анна предстала как в смелом платье с огромным вырезом спереди и коротких джинсовых шортиках, так и вовсе топлес.
— Мне очень нравится наблюдать за тем, как я постоянно меняюсь не только внешне, но и внутренне. Мне нравится, что в мою голову все больше приходит новых планов, идей, проектов. Единственное, что я сейчас бы хотела пожелать себе — никогда себя не жалеть, — рассказала Анна.
@bulavina , что ты делаешь со мной? Гений🌹 Прическа @alinayartseva Макияж @svetk1ss Стиль @julia_causelova #аннашульгина
Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)
Мне очень нравится наблюдать за тем, как я постоянно меняюсь не только внешне, но и внутренне. Мне нравится, что в мою голову все больше приходит новых планов, идей, проектов. Единственное, что я сейчас бы хотела пожелать себе - никогда себя не жалеть.💪🏾Если я смогу это сделать, то держитесь. Впереди много всего крутого! 👢Ботфорты бразильского бренда Schutz из @toptop.ru Фотограф @bulavina Прическа @alinayartseva Макияж @svetk1ss Стиль @julia_causelova #аннашульгина
Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)
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