Наташа Королева заметно помолодела на обложке журнала

Премьера в субботу @1tv в 18:10 Магия Л❣️❣️❣️!#наташакоролева #магиялюбви #первыйканал Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Янв 24 2017 в 7:02 PST

43-летняя Наташа выглядит для своих лет хорошо, и никогда не стремилась быть моложе. Многие ценят ее за естественную красоту и яркое, необычную внешность. Поэтому такую «стандартную» фотографию фанаты не приняли.