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Наташа Королева заметно помолодела на обложке журнала
Певица Наташа Королева поучаствовала в новой фотосессии. Певица побывала на яхте и снялась для журнала Socialite. Оригинальных снимков российская исполнительница не показала, а обложку журнала поклонником увидеть удалось. И подписчики были немало удивлены: Королеву на ней узнать можно с трудом.
I appreciate the talent and professionalism of my best friend, Nataly Stuart ,it was amazing photo shoot!!! p.s: a special thank @berla_fashion_ for the wonderful clothes, and @gayanamiami for my hairstyle#miamilife #miam #boat #natashakoroleva #magazine #fisherisland
Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)
«Наташа здесь на себя совсем не похожа!!! На самом деле, Наташина красота более настоящая, живая и естественная!! А на обложке какая-то восковая, холодная кукла фотошопом изменённая до неузнаваемости», «Точно, изменили, еле узнала», «Ну прям Мила Кунис», — пишут фанаты на страничке певицы.
43-летняя Наташа выглядит для своих лет хорошо, и никогда не стремилась быть моложе. Многие ценят ее за естественную красоту и яркое, необычную внешность. Поэтому такую «стандартную» фотографию фанаты не приняли.
Премьера в субботу @1tv в 18:10 Магия Л❣️❣️❣️!#наташакоролева #магиялюбви #первыйканал
Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)
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