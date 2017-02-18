Анастасия Стоцкая рассекретила срок беременности

Певица Анастасия Стоцкая находится в ожидании второго ребенка. Звезда впервые назвала срок своей беременности.

Певица призналась, что находится на 29-й неделе. Таким образом, малыш должен появиться на свет ближе к середине мая.

Также в своем микроблоге Анастасия попросила поклонников предположить, кто является ее «пузожителем» — мальчик или девочка. Поклонникам не удалось прийти к единому мнению, но правильный ответ, судя по всему, они узнают лишь после родов певицы.