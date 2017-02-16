Татьяна Навка трогательно призналась в любви Дмитрию Пескову

Татьяна Навка не часто балует поклонников подробностями своей личной жизни, поэтому новый кадр - настоящий подарок. Спортсменка опубликовала семейное фото со своим супругом Дмитрием Песковым. Причем кадр получился довольно интимный: в виде селфи. В подписи Татьяна своеобразно признается в чувствах мужу. - написала спортсменка.

Поклонники в восторге от такой семейной фотографии. Подписчики пишут в комментариях, как сильно они счастливы за звездную семью. А некоторые даже обратили внимание, что пара светится от счастья рядом друг с другом. Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в августе 2015 года. У пары есть 2-летняя дочь Надежда.