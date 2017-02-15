Ирина Безрукова заказала «мужа на час»

Актриса Ирина Безрукова воспользовалась сервисом «Муж на час», чтобы решить бытовые проблемы. По словам актрисы, к ней пришел «мужчина с узбекской фамилией». Об этом сообщает портал russianshowbiz.info

«Ко мне недавно приходил мужчина с узбекской фамилией. Из интеллигентной семьи с высшим образованием. Он поменял ручку в двери, сделал это интеллигентно, быстро, чистенько. Вероятно, сначала мастер не узнал в красивой домохозяйке известную актрису, а когда понял, кто перед ним стоит, страшно смутился, сначала покраснел, затем побледнел и выдавил из себя: «Это вы?!», -заявила Безрукова.

Безрукова раньше со скепсисом относилась к подобным сервисам, однако сейчас призналась, что будет и дальше пользоваться услугой «Муж на час». В 2015 году Ирина Безрукова и Сергей Безруков развелись. Звездная пара прожила в браке 15 лет.