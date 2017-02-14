Депардье отсудил полмиллиона рублей у россиянки

Как заявил представитель артиста, со счета Депардье был осуществлен перевод в размере 500 тысяч рублей на счет Лазаревой с пометкой «Заем» в поле «Назначение платежа». Однако договора с предпринимательницей Депардье не заключал.

Как говорится в сообщении, это первый удовлетворительный иск из трех, которые были зарегистрированы 13 декабря 2016 года. В двух других исках общая сумма требований составляет 6,5 миллиона рублей (1,5 миллиона и 5 миллионов соответственно).

В публикации подчеркивается, что представители Елены Лазаревой на суд не явились. По словам представителей Депардье, предпринимательница не выходила на связь и на запросы информации не отвечала.

Елена Лазарева занимается оптовой торговлей пивом и фармацевтической продукции. Кроме того, она арендует сухопутные транспортные средства и оборудования. Также предпринимательница оказывает бухгалтерские услуги и подбирает персонал.