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Депардье отсудил полмиллиона рублей у россиянки
Французский актер Жерар Депардье отсудил у российской предпринимательницы Елены Лазаревой 591 тысячу рублей. Соответствующее постановление вынес арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил представитель артиста, со счета Депардье был осуществлен перевод в размере 500 тысяч рублей на счет Лазаревой с пометкой «Заем» в поле «Назначение платежа». Однако договора с предпринимательницей Депардье не заключал.
Как говорится в сообщении, это первый удовлетворительный иск из трех, которые были зарегистрированы 13 декабря 2016 года. В двух других исках общая сумма требований составляет 6,5 миллиона рублей (1,5 миллиона и 5 миллионов соответственно).
В публикации подчеркивается, что представители Елены Лазаревой на суд не явились. По словам представителей Депардье, предпринимательница не выходила на связь и на запросы информации не отвечала.
Елена Лазарева занимается оптовой торговлей пивом и фармацевтической продукции. Кроме того, она арендует сухопутные транспортные средства и оборудования. Также предпринимательница оказывает бухгалтерские услуги и подбирает персонал.
Жерар Депардье в январе 2013 года стал гражданином России. Российский паспорт актер получил из рук президента страны Владимира Путина. Гражданство России Депардье получил за вклад в развитие культуры и кинематографа.
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