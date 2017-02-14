Ольга Бузова рассказала, что много плачет и ничего не ест

Ольга Бузова в своем Instagram поделилась с подписчиками своими переживаниями.

"Только что увидела то, что сделало мне опять больно...когда станет легче, когда??", - написала телеведущая.

Переживания Бузовой, высказывают предположения поклонники, связаны с разводом. В декабре 2016 Ольга рассталась со своим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым

Бузова призналась, что в последнее время много работает, мало спит и ест. А совсем недавно она почувствовала себя плохо и едва не рухнула во время выступления на концерте в Санкт-Петербурге. Отзывчивые поклонники оставили более тысячи комментариев, в которых они поддерживают и дают советы певице.