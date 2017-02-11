Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой

Поклонники осудили перемены во внешности любимой певицы. И просят ее больше так не экспериментировать.

Главной сенсацией концерта Big Love Show, который традиционно проходит в преддверии Дня святого Валентина, стало появление Веры Брежневой . Сексуальная блондинка предстала на красной дорожке столичного спорткомплекса "Олимпийский" в образе роковой брюнетки. Такой красавицу еще не видели.

А у нас вечерний репортаж с #bigloveshow И сюрприз, который устроила самая сексуальная девушка планеты @ververa своим поклонникам - брюнетка с чётким каре! над которым поработали команда @tigirussia Вам нравится? Фото опубликовано TIGI (@tigirussia) Фев 11 2017 в 11:41 PST

Ее четкое каре произвело фурор, дополнив имидж Веры. И стало самым обсуждаемым событием вечера. Правда, не все поклонники оценили столь радикальные перемены в артистке. "На старушку похожа", "Стала старше выглядеть", "На 45 лет смотрится", "На Шейк похожа", "Нееет, зачем?!", "Не надо так больше, вам не идет", – бьются в истерике фанаты Веры.

Справедливости ради надо заметить, что, конечно, это парик. Певица просто хотела немного взбодрить фанатов, показаться в новом облике, но к радикальным мерам она не готова. Тем более, что собственные роскошные белые волосы Веры – ее фирменный знак.