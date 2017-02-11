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Алексей Воробьев посвятил клип бывшей возлюбленной
Фото: russianshowbiz.info
Певец Алексей Воробьев снял клип в честь бывшей возлюбленной Диане.
Расставшись с девушкой, певец впервые сделал достоянием общественности свою личную драму и даже смонтировал клип, полностью состоящий из видео, сделанных когда-то на телефон.
— Говорят, несчастен каждый по-своему, а счастливы все одинаково. Прежде, чем вы увидите мой новый клип на песню «Я просто хочу приехать», я решил рассказать вам реконструированную историю его героев такой, какой она сохранилась в видеозаписях моего телефона, — рассказал Алексей.
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