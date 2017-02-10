Российского чемпиона обвинили в избиении жены

Наталья Штромбах заявила в соцсетях, что известный российский триатлонист Роман Парамонов избил бывшую жену Надежду на велотреке в Крылатском районе Москвы. По словам женщины, спортсмен занимается рукоприкладством далеко не в первый раз.

"Посреди холла трека, избил зверски, никто не заступился, свидетелей нет, вместо лица, месиво, переломы лицевых костей, кровоизлияние в глаз, Травма головы... Рядом был сын...", – написала о происшествии Наталья у себя в Facebook, подчеркнув, что бывшая жена Парамонова является ее подругой.

По словам женщины, спортсмен и ранее проявлял агрессию в отношении Надежды. "И это не первый раз, уже было, при детях бил, открыв дверь машины, сверху, пристегнутую, почти без синяков, только перелом основания черепа, сотрясение мозга и порезанные документы", – написала Наталья.

По информации Life.ru, пострадавшая Надежда была доставлена в больницу, а после оказания медицинской помощи ее выписали. Также издание сообщает, что экс-жена триатлониста уже подала заявление в полицию.

Сам же Парамонов пока никак не прокомментировал данную информацию. При этом спортсмен удалил свои аккаунты в Facebook и Instagram.

Фото: vk.com

Роман Парамонов – неоднократный чемпион России по триатлону, призер чемпионатов мира и Европы по велоспорту, а также победитель этапа кубка мира и финишер чемпионатов мира серии Ironman и Half Ironman. Помимо спортивной карьеры, спортсмен активно занимается тренерской деятельностью.