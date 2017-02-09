На Петросяна подали в суд за потоп

На знаменитого комика Евгения Петросяна подала в суд его соседка. Причиной иска стал потоп в квартите женщины, в котором, по ее мнению, виноват юморист. Об этом сообщает LIFE

Как говорится в публикации, Елена Маркова, подавшая иск в Хамовнический суд Москвы, требует с Петросяна 350 тысяч рублей, которые покроют стоимость ремонта. Также в сумму, по ее словам, включена компенсации за моральный вред и судебные издержки. Отмечается, что квартира Петросяна находится в элитном доме на улице Плющиха. Суд рассмотрит иск 21 февраля.