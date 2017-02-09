Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной

По словам тренера, фигуристка – человек не ее круга. Но причин размолвки с бывшей ученицей она не знает.

Татьяна Тарасова воспитала множество прославленных фигуристов. Среди них - трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина . К Тарасовой она пришла в 1974 году, будучи уже Олимпийской чемпионкой и пятиткратной чемпионкой мира. Начинающая тогда тренерскую работу Тарасова на фигуристке, как говорят, оттачивала мастерство. Хотя в результате совместной работы катание Родниной обрело, по общему мнению, больше художественной выразительности. Например, в произвольную программу мировых первенств 1977-1978 годов Тарасова включила две поддержки со сменой руки, прыжок баттерфляй, исполняемый державшимися за руки партнерами, спуск переворотом с поддержки, другие оригинальные элементы.

Сама Роднина, как говорят, считала своим настоящим учителем и наставником тренера Сергея Жука. И с Тарасовой отношения у нее почему-то не сложились. "Не знаю почему, – вздыхает Татьяна Анатольевна. Я на эти размышления время не трачу. Давняя история. Но почему испортились отношения, ответа у меня нет. Знаю: в главном, в профессии, я Иру не подвела. Она у меня дважды становилась Олимпийской чемпионкой. Была до меня раз, но со мной стала трехкратной. Я и ею была довольна, и собой".

"Жизнь нас развела. У каждого свои друзья, предпочтения. Думаю, Ира – человек не моего круга", – цитирует Татьяну Тарасову журнал "Антенна-телесемь".