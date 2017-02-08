Боярский назвал Джигурду уродом

Став ведущим передачи "Минута славы", Михаил Боярский порассуждал на тему популярности. Легендарный артист искренне не понимает, за что России такой "мусор" как "Джигурда-урод".

По мнению Михаила Боярского, который стал ведущим очередного сезона развлекательной передачи "Минута славы", популярность очень скользкая вещь. "Сегодня прославиться, как Герострат, гораздо проще, чем заслужить славу, как у Гагарина. Все безумно хотят славы, но, как только ее добиваются, становятся несчастными людьми. Начиная от Мэрилин Монро Элвиса Пресли . Сам хотел ли я славы? Нет, пожалуй", – признался артист.

Боярский отметил, что сейчас много людей, который прославились со "знаком минус". "Мне кажется, что это ужасно. Этих людей стесняются и близкие, и родственники, и друзья... Допустим, я случайно вчера телевизор включил. За что нам, стране, Джигурду-урода показывают? Чем мы провинились? Почему этот мусор выкидывают в эфир, который могут смотреть и дети?" – цитирует Михаила Боярского сайт "Комсомольская правда".

Популярный актер высказался и о другом роде артистов, стремящихся к славе. "Есть артисты, которые окружают себя охраной, надевают яркую одежду. Сейчас же сплошные кругом короли, королевы, примадонны, принцы, принцессы, черт-те что. И это их способ существования. На самом деле большинство профессиональных актеров избегают этого и довольно удачно. Начиная от Андрея Александровича Миронова , который ходил в скромном плаще и темных очках, склонив голову так, чтобы никто не узнал его, заканчивая Алисой Бруновной Фрейндлих ", – отметил Боярский.

Сам Михаил отметил, что был очень популярен, но старался избегать повышенного внимания. Его дети Сергей и Елизавета даже выработали иммунитет против славы отца.

Артист рассказал: "Когда я гулял с ними в садике, в парках, ходил в музеи – меня, конечно, узнавали. И дети сами поняли, что с папой лучше не ходить".