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Кудрявцева без фотошопа расстроила фанатов
Поклонники телеведущей Леры Кудрявцевой удивились внешнему виду звезды «без фотошопа». На снимке пользователи социальных сетей увидели на лице ведущий морщины и обратили внимание на «проблемные зоны под глазами». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт актрисы Анастасии Заворотнюк в Instragram, опубликовавшей снимок.
Первый этап позади, идем дальше. Спасибо за поддержку!
Фото опубликовано Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)
«Леру и не узнать», «возраст даёт о себе знать», «Лера постарела, вся отёкшая», «по ходу, Лера только с фотошопом фотографии свои выставляет», «Вот настоящее фото Леры Кудр.», «Что с Лерой?!», - написали в комментариях пользователи соцсети.
Однако среди подписчиков Заворотнюк нашлись и те, кто выступил в защиту актрисы. В частности, поклонники таланта звезда заявили, что артистка выглядит «естественно» и удивительно молодо для своих лет.
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