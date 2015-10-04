Кудрявцева без фотошопа расстроила фанатов

Поклонники телеведущей Леры Кудрявцевой удивились внешнему виду звезды «без фотошопа». На снимке пользователи социальных сетей увидели на лице ведущий морщины и обратили внимание на «проблемные зоны под глазами». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт актрисы Анастасии Заворотнюк Instragram , опубликовавшей снимок.

Первый этап позади, идем дальше. Спасибо за поддержку! Фото опубликовано Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Окт 4 2015 в 9:30 PDT

«Леру и не узнать», «возраст даёт о себе знать», «Лера постарела, вся отёкшая», «по ходу, Лера только с фотошопом фотографии свои выставляет», «Вот настоящее фото Леры Кудр.», «Что с Лерой?!», - написали в комментариях пользователи соцсети.

Однако среди подписчиков Заворотнюк нашлись и те, кто выступил в защиту актрисы. В частности, поклонники таланта звезда заявили, что артистка выглядит «естественно» и удивительно молодо для своих лет.