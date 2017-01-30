Алекса ужаснула новым экспериментом с лицом

Бывшая участница «Фабрики звезд» Алекса испугала своих поклонников новыми экспериментами с лицом. Девушка решила подкорректировать форму бровей и губ, но пользователи сети Instagram отметили, что она сильно перестаралась.

После последнего визита к косметологу губы Алексы выглядят неестественно большими, что не понравилось ее поклонникам. Они завалили ее в комментариях вопросами о том, зачем она так издевается над своей внешностью.

Сама девушка считает, что все получилось естественно. «Мои любимые подписчики, вот что у нас получилось в результате, как вы видите всё очень красиво и естественно, а главное, совсем не больно!!! Делали мы перманентный макияж бровей в теневой технике и губ. Есть небольшая отечность, но вскоре она спадёт. Я в восторге!», - написала Алекса.

Несколько лет назад певица увеличила себе губы, но из-за неудачно проведенной процедуры оказалась практически обезображена. Губы артистки были такими большими и некрасивыми, что это ударило по самооценке начинающей звезды и повлияло на ее уход из шоу-бизнеса.