Брэд Питт выкинул вещи Анджелины Джоли из дома

На днях озадаченные соседи, проживающие рядом особняком, где некогда обитало семейство Джоли-Питта, наблюдали необычную картину. Брэд руководил выносом из дома почти всего, что в нем находилось. Причем погрузка велась более, чем небрежно. Все вещи не загружали, а попросту швыряли в автофургон, как никому не нужный хлам. А кое-что падало прямо на землю, и рабочие не торопились поднимать упавшее… Об этом сообщил интернет-сайт radaronline.com.

Местные любители старых вещей смогли неплохо поживиться на этой «чистке» некогда уютного семейного гнезда: на земле валялись рамочки от фотографий, мелкие сувениры и прочие безделушки, чем с удовольствием воспользовались все желающие. Сам Питт лично присутствовал при выносе вещей из дома и не делал никаких попыток призвать рабочих работать поаккуратнее. Более того, он выглядел при этом вполне довольным. Похоже, он был рад, что наконец-то избавляется от вещей, вызывавших у него мучительные воспоминания.