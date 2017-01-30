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Брэд Питт выкинул вещи Анджелины Джоли из дома
Фото: AP Photo/ Invision/Jonathan Short
На днях озадаченные соседи, проживающие рядом особняком, где некогда обитало семейство Джоли-Питта, наблюдали необычную картину. Брэд руководил выносом из дома почти всего, что в нем находилось. Причем погрузка велась более, чем небрежно. Все вещи не загружали, а попросту швыряли в автофургон, как никому не нужный хлам. А кое-что падало прямо на землю, и рабочие не торопились поднимать упавшее… Об этом сообщил интернет-сайт radaronline.com.
Местные любители старых вещей смогли неплохо поживиться на этой «чистке» некогда уютного семейного гнезда: на земле валялись рамочки от фотографий, мелкие сувениры и прочие безделушки, чем с удовольствием воспользовались все желающие. Сам Питт лично присутствовал при выносе вещей из дома и не делал никаких попыток призвать рабочих работать поаккуратнее. Более того, он выглядел при этом вполне довольным. Похоже, он был рад, что наконец-то избавляется от вещей, вызывавших у него мучительные воспоминания.
Как стало недавно известно, пару дней назад Брэд снова заселился в старый семейный дом, который и он, и Анджелина с детьми покинули в сентябре после решения о разводе. По всей видимости, в ходе бракоразводного процесса бывшим супругам уже удалось договориться о разделе недвижимости, и этот особняк достался Питту. По имеющимся у radaronline.com сведениям, Брэд собирается использовать этот дом для встреч со своими детьми, которые, как он надеется, вскоре станут более частыми и регулярными.
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