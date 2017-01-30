Главное сейчас
-
СМИ сообщили о критическом состоянии здоровья Асада
-
Скандал на чемпионате по биатлону, первая победа РФ в ВТО и другие события дня
-
Украинская биатлонистка объяснила уход с пьедестала под российский гимн
-
Порошенко прервал визит в Германию
-
В МИД Литвы пояснили позицию по территориальным претензиям к России
Главные события у вас в почте
Гримасы Вайноны Райдер стали интернет-мемом
Гримасы актрисы Вайноны Райдер, которые она показывала на церемонии вручения Гильдии киноактеров США, стали интернет-мемом. Во время речи актера Дэвида Харбора, вышедшего на сцену со всей командой сериала «Очень странные дела» (Stranger Things), Райдер на каждую фразу коллеги показывала новое выражение лица. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на журнал Grazia.
Среди выражений лиц были гримасы удивления и страха, радости и поощрения. Журналисты отмечают, что подобное поведение не свойственно обычно замкнутой Вайноне Райдер. Пользователи социальных сетей предположили, что актриса выпила лишнего на церемонии вручения, и шутили, что артистка напрашивается на приз за лучшую женскую роль. Сериал «Очень странные дела» режиссеров Мэта Даффера, Росса Даффера и Шона Леви вышел в 2016 году. Действие сериала разворачивается в 80-х годах на территории провинциального американского города. После исчезновения подростка Уилла его друзья пытаются выяснить его местонахождение. Однако для этого им приходится сразиться с потусторонними силами.
Оставить комментарий
Последние новости
-
7 Дней
-
Russianshowbiz.info
-
Комсомольская правда