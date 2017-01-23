Ирина Винер произвела фурор своим декольте

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова появилась на публике в платье с откровенным декольте. Фото в своих соцсетях опубликовала певица Златаслава. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт артистки в Instagram

«Неповторимо!», «Ирина Винер, как всегда, роскошна... а уж ее неувядающий бюст это отдельная тема... шикарная женщина! сколько ей там лет???? а все равно не стыдится показывать свои прелести. я в восторге!!!!!!!», «Согласен, весьма заметная дама. Выделяется в любой кампании, тут и говорить ничего не надо. Вот что значит спортивный подход!» – так прокомментировали пользователи соцсети наряд 68-летней Винер-Усмановой.