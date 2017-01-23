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Ирина Винер произвела фурор своим декольте
Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова появилась на публике в платье с откровенным декольте. Фото в своих соцсетях опубликовала певица Златаслава. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт артистки в Instagram.
«Неповторимо!», «Ирина Винер, как всегда, роскошна... а уж ее неувядающий бюст это отдельная тема... шикарная женщина! сколько ей там лет???? а все равно не стыдится показывать свои прелести. я в восторге!!!!!!!», «Согласен, весьма заметная дама. Выделяется в любой кампании, тут и говорить ничего не надо. Вот что значит спортивный подход!» – так прокомментировали пользователи соцсети наряд 68-летней Винер-Усмановой.
Снимок был сделан на дне рождения российского депутата и вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Александра Брыксина. Среди гостей мероприятия присутствовали Алла Пугачева, Григорий Лепс, Анастасия Макеева. Ведущим праздника выступил актер Игорь Верник. Ирина Винер-Усманова была тренером Алины Кабаевой, Ирины Чащиной, Ляйсан Утяшевой, Евгения Канаева и многих других.
Ирина Чащина Алина Кабаева Григорий Лепс Ирина Винер Еще 5 тегов
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