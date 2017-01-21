Главное сейчас
-
СМИ: В конфликте России и Украины открылся новый фронт
-
«Убийственный взгляд». Мишель Обама трижды стала мемом за одну инаугурацию
-
Звезда «Универа» побрилась налысо на спор
-
Вашингтон захлестнули массовые протесты после инаугурации Трампа
-
У сельского предпринимателя угнали Rolls-Royce за 25 млн рублей
Главные события у вас в почте
Дочь Ким Кардашьян устроила истерику в Белом Доме
Звезды часто берут с собой на важные мероприятия своих детей. Дня них это шанс показать детям знаменитостей и новые места, а вот для детей это не всегда радость. Дети могут и испортить важное мероприятие. 3-летняя дочь Ким Кардашьян Норт не выдержала напряжения на важном приеме.
Ким Кардашьян с мужем Канье Уэстом была на приеме у уже бывшего президента США Барака Обамы. И Норт поставила ее в неудобное положение. Об этом звезда написала в своем Instagram.
«Ох, Норт! Она упала на пол и плакала на приеме у Барака Обамы в Белом доме. Президент дал ей М&M's, чтобы Норт успокоилась. Дочка начала улыбаться, но потом снова заревела, поскольку я не позволила ей съесть конфеты. Я хочу сохранить их на память», — подписала кадр Ким.
В остальном визит прошел хорошо. «Это история! Я не могу дождаться, когда покажу эти фотографии моим детям однажды», — написала звезда.
Оставить комментарий