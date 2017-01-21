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Самбурская побрилась налысо на спор
Актриса Настасья Самбурская проиграла спор другу и побрилась налысо. На своей странице в Instagram она написала, что зарегистрировавшись в соцсети несколько лет назад, она заключила с неназванным другом пари.
Пару лет назад, когда у меня появился Инстаграм, я поспорила с другом, что если соберу 8млн млн, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 млн! Там у меня новый проигрыш запланирован 😂😂😂 #нанах #8
Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)
Стороны договорились, что если Самбурская соберет восемь миллионов подписчиков, то останется без волос. Между тем, актриса готова еще раз удивить своих фанатов, когда число подписчиков достигнет девяти миллионов человек.
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