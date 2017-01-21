Самбурская побрилась налысо на спор

Актриса Настасья Самбурская проиграла спор другу и побрилась налысо. На своей странице в Instagram она написала, что зарегистрировавшись в соцсети несколько лет назад, она заключила с неназванным другом пари.

Стороны договорились, что если Самбурская соберет восемь миллионов подписчиков, то останется без волос. Между тем, актриса готова еще раз удивить своих фанатов, когда число подписчиков достигнет девяти миллионов человек.