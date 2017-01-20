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В Сети появилось новое свадебное фото Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина
В июне 2016 года стало известно о тайной свадьбе 24-летнего хоккеиста Ивана Телегина и 30-летней фолк-исполнительницы Пелагеи. С тех пор в Сети появилась всего пара смазанных снимков, сделанных гостями во время бракосочетания, но, как бы звездная пара не пыталась скрыть от любопытных кадры с торжества, они все равно просачиваются в Интернет.
Законы любви не созданы, не забывай Держи ее крепче за руку не отпускай... Когда ты с ней, я так благодарна судьбе, И сердце ее откроется только тебе!❤ #Пелагея #ивантелегин
Фото опубликовано фан-страничка создана:11.10.15 (@polya_polina_dima)
На новом снимке, который быстро распространился в соцсетях, Пелагея с возлюбленным запечатлены во время страстного поцелуя и поклонники наконец смогли разглядеть смелое платье невесты от российского дизайнера Galia Lahav, которое, по слухам, обошлось ей в $13 000.
Напомним, в прессе сообщалось, что в конце ноября певица благополучно родила первенца. Однако родственники и друзья Пелагеи ревностно охраняют ее личную жизнь и никаких официальных комментариев по этому поводу не дают.
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