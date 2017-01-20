В Сети появилось новое свадебное фото Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина

В июне 2016 года стало известно о тайной свадьбе 24-летнего хоккеиста Ивана Телегина и 30-летней фолк-исполнительницы Пелагеи. С тех пор в Сети появилась всего пара смазанных снимков, сделанных гостями во время бракосочетания, но, как бы звездная пара не пыталась скрыть от любопытных кадры с торжества, они все равно просачиваются в Интернет.

На новом снимке, который быстро распространился в соцсетях, Пелагея с возлюбленным запечатлены во время страстного поцелуя и поклонники наконец смогли разглядеть смелое платье невесты от российского дизайнера Galia Lahav, которое, по слухам, обошлось ей в $13 000.

Напомним, в прессе сообщалось, что в конце ноября певица благополучно родила первенца. Однако родственники и друзья Пелагеи ревностно охраняют ее личную жизнь и никаких официальных комментариев по этому поводу не дают.