У Королевой сдали нервы на похоронах бабушки

Российская певица Наташа Королева разрыдалась на церемонии прощания со своей 94-летней бабушкой. Похороны Софии Николаевны Бистрик (имя бабушки Королевой – прим. Рамблер/новости) прошли на Берковецком кладбище в Киеве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на LIFE

Как говорится в публикации, на похороны приехала также и мама популярной артистки Людмила Порывай. Бабушку Королевой похоронили рядом с другими родственниками семьи певицы. О смерти своей бабушки сообщила сама Наташа Королева в своем аккаунте Instagram. Совместное фото с родственницей певица подписала: «Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА .....а я не могу прилететь Ее похоронить .....». Несмотря на пятилетний запрет на въезд певицы на территорию Украины, Служба безопасности Украины (СБУ) выдала временное разрешение Королевой на посещение страны. Запрет в отношении Королевой в связи с ее позицией по Крыму был принят в октябре 2016 года. По словам самой певицы, известие стало сильным ударом для бабушки.

«Да, она была уже немолодая, но крепкая, все ждала, когда внучка приедет с концертом. Но не вышло. Для нее это и был самый сильный удар. Мы долго не говорили ей, но в итоге она все равно узнала. Думаю, что если бы ей не сказали, она, может быть, еще пожила», - заявила Королева.

«Черный список» российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину, состоит примерно из 140 человек. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.