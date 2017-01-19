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Наташа Королева прилетела на Украину
Певица Наташа Королева приехала на Украину на похороны бабушки. Украинские власти временно разрешили артистке въезд в страну. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Комсомольскую правду в Украине».
Как говорится в публикации, Королева прошла паспортный контроль в киевском аэропорту Борисполь без задержек. По информации журналистов, в настоящий момент российская певица занимается организацией похорон родственницы. 18 января артистка сообщила, что в Киеве скончалась ее бабушка. Она пожаловалась на то, что не сможет присутствовать на похоронах в связи с запретом властей на въезд на территорию Украины. После заявления артистки в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что позволят российской певице посетить прощальную церемонию. Въезд на территорию Украины Наташе Королевой власти страны закрыли на пять лет в октябре 2016 года.
Наташа Королева – российская певица украинского происхождения, заслуженная артистка России. Ее мать Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины. В 2015 году министерство культуры Украины опубликовало «черный» список российских и зарубежных артистов, которым был запрещен въезд в страну в связи с их позицией по отношению к действующим киевским властям. В список вошли более 80 человек, среди которых были Наталья Варлей, Валентина Талызина, Михаил Боярский и Валентин Гафт.
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