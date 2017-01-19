Елена Беркова устроила провокацию на премьере Кончаловского

Вчера в столичном кинотеатре «Октябрь», за день до выхода в широкий прокат, Андрей Кончаловский впервые показал своим знаменитым друзьям и коллегам новый фильм «Рай». Эта драма рассказывает историю узницы фашистского концлагеря в исполнении Юлии Высоцкой

Так как фильм Андрея Кончаловского номинирован на «Оскар» и интерес к премьере был изначально повышенным, то на звездной дорожке неожиданно появлялись персонажи, которых даже не было в списке гостей. Так, скандальная Елена Беркова приехала в «Октябрь» вместе со своим женихом, актером Андреем Стояновым и, миновав озадаченных организаторов, сразу же направилась к фотографам и телекамерам. Актриса, известная ролями в фильмах для взрослых, шокировала своим нарядом, демонстрируя бюст, пупок, особенности своей фигуры. Мало того, они со Стояновым жарко целовались на виду у всех и изображали пылкую страсть.

Если бы речь шла о премьере комедии, приключенческого фильма или любовной истории, то присутствие эпатажных персонажей стало бы милым недоразумением. Но фильм «Рай» поднимает очень серьезные темы, никак не сочетаемые с откровенной провокацией.

У Берковой, кстати, спросили перед показом, а знает ли она, о чем фильм Кончаловского — и чем в таком случае обусловлен выбор ее наряда для премьеры. Елена ответила, что она читала аннотацию. Разумеется, их со спутником пригласили в зрительный зал, но после показа скандальная актриса поспешила уйти незамеченной, видимо, осознав, что перегнула палку в стремлении привлечь к себе внимание…