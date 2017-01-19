В Москве госпитализирован сатирик Лион Измайлов
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Рамблер/новости

В Москве госпитализирован сатирик Лион Измайлов

В Москве госпитализирован сатирик Лион Измайлов
Фото:
Сатирик Лион Измайлов 18 января попал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Измайлову назначили консервативное лечение, для уточнения диагноза ему проведут ряд специальных исследований, одно из них назначено на 20 января.
Сам сатирик сообщил изданию, что уже покидает больницу.
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