Что стало с детьми Мурата Насырова

Семья Насырова живет в Москве в той же четырехкомнатной квартире, что и десять лет назад, до гибели певца. Студию Мурата тоже оставили в том виде, какой она была при нем. Теперь там занимаются его дети.

Вдова певца преподает в школе-студии эстрады и кино в Останкино и работает в эстрадном оркестре у Сергея Мазаева . Дочь Лия изучает международные экономические отношения на третьем курсе академии им. Плеханова. Сын Аким поступил в "гнесинку", где когда-то учились его родители. После смерти Марата, Наталья специально отдала детей в музыкальную школу, чтобы они лучше узнали и почувствовали отца через его творчество.

По словам Натальи, сын очень интересуется отцом. "У Акима остались яркие воспоминания об отце, но фрагментарно: например, как они вместе играли в футбол, как папа улыбался, шутил, как гулял с ним. Сейчас Аким все больше интересуется отцом, как личностью," – рассказала Наталья.

Мурат Насыров погиб в ночь на 20 января 2007 года, выпав с балкона своей московской квартиры. За эти десять лет точную причину смерти артиста так и не выяснили.