Пользователей соцсетей возмутило желание экс-жены Трампа сэкономить на оплате стилисту

Пользователи соцсетей высмеяли бывшую супругу избранного президента США Дональда Трампа Марлу Мейплз. Причиной насмешек стало то, что женщина в качестве оплаты услуг стилиста Трисии Келли предложила ей рекламный пост в Instagram. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Yahoo!Style

«Я была поражена. Я сказала, что не работаю бесплатно. Есть люди, у которых намного меньше денег, и они платят полную цену. Такое ощущение, что они пытались понять, что еще могут получить бесплатно за свое имя», — заявила Келли.

Как говорится в публикации, бывшая жена Трампа отказалась платить 500 долларов за мейкап и прическу для себя и дочери Тиффани Трамп. Стороны сошлись на цене в 350 долларов, после чего Мейплз предложила вместо денег «похвалить работу» стилиста. Когда история стала известна широкой публике, многие пользователи соцсетей встали на сторону стилиста.

«Просто платите людям! Иначе будете выглядеть высокомерными, грубыми и, честно говоря, дешевыми», — заявила одна из участниц обсуждения.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону Мейплз, заявив, что многие звезды предпочитают пользоваться промо-публикациями в соцсетях для оплаты услуг стилистов. Кроме того, по словам юзеров, многие специалисты сами предпочитаю получать пиар вместо денег за свой труд.

Марлей Мейплз 53 года, она состоялась в браке с избранным главой США Дональдом Трампом с 1993 по 1999 годы. Живет в Нью-Йорке с 23-летней дочерью Тиффани. Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2017 года.