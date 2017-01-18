Милонов придумал альтернативу «Дому-2»

«Лучше, чтобы таких передач, как "Дом-2", на нашем телевидении не существовало. Вместо "Дома-2" лучше бы показывали кулинарные телешоу или как правильно мастерить что-то из дерева, какое-нибудь плотницкое шоу», — заявил Милонов на пленарном заседании Госдумы.

Программа пагубно влияет на правильное восприятие зрителями супружества и пропагандируют стиль «бери от жизни все», полагает депутат.

В июне 2016 года Милонов в интервью «Ленте.ру» заявил о готовности пойти на «Дом-2». «Почему бы не пойти с ребятами поговорить? Это же люди. Я уверен, что после разговора со мной многие из них станут нормальными православными хипстерами», — заявил он.