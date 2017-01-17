Фото: Беременная Катя Гордон полностью обнажилась в Instagram

Певица Катя Гордон , которая находится на восьмом месяце беременности, опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Янв 17 2017 в 2:17 PST

В комментарии к фото Гордон отмечает, что беременность - "это не время чувствовать себя уродом". По ее словам, на стереотипах нужно ставить крест.

В частности, по ее словам, женщина с ребенком не является обузой для нормального мужчины.

"Любите, разбивайтесь, поднимайтесь и снова любите, не жалея о детках. Ваша сила в вашей готовности любить и улыбаться и посылать к черту тех, кто не так смел или силён как вы!", -пишет Гордон.