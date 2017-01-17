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Фото: Беременная Катя Гордон полностью обнажилась в Instagram
Фото: Instagram
Певица Катя Гордон, которая находится на восьмом месяце беременности, опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию.
В комментарии к фото Гордон отмечает, что беременность - "это не время чувствовать себя уродом". По ее словам, на стереотипах нужно ставить крест.
В частности, по ее словам, женщина с ребенком не является обузой для нормального мужчины.
"Любите, разбивайтесь, поднимайтесь и снова любите, не жалея о детках. Ваша сила в вашей готовности любить и улыбаться и посылать к черту тех, кто не так смел или силён как вы!", -пишет Гордон.
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