Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом-2»

Публикуя новый снимок в своем микроблоге, Юлия Ковальчук сразу предупредила поклонников: «Будьте добрее!». Это было вызвано тем, что певица спрогнозировала негативную реакцию фанатов на новое фото. Дело в том, что Юлия показала подписчикам кадр, сделанный в стенах съемочной площадки шоу «Дом-2». Оказалось, что накануне артистка приехала туда для того, чтобы представить свой новый хит — «Укрощение».

«Музыка должна быть в каждом Доме...Девочки, прочитав ваши первые комментарии и предвкушая последующие, хочу вам сразу ответить: для того чтобы музыка доходила до сердца — место и способы не важны, — поделилась Юлия. — Вы же все умненькие у меня! Так что будьте добрее! Я за это Вас всех и люблю!»

Появление Ковальчук на скандальной телестройке привело к раздору в рядах её поклонников. Те, кто поддержали певицу и те, кто, несмотря на просьбу Юлии, осудили её начали выяснять отношения в комментариях к записи. Впрочем, исполнительница за свою долгую карьеру, вероятно, уже давно привыкла к нападкам недоброжелателей и научилась не реагировать остро на их критику.