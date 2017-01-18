Выдающиеся формы: в Сети обсуждают новую грудь Анна Калашниковой и Эвелины Бледанс

Новый год - новое тело. Похоже, именно так решили Эвелина Бледанс Анна Калашникова . Бледанс сейчас отдыхает в Таиланде и публикует горячие снимки, на которых поклонники телезвезды разглядели новую грудь актрисы. По мнению подписчиков, Эвелина увеличила свое достоинство на пару размеров.

Сама актриса пока что никак не прокомментировала эти домыслы, но продолжает публиковать снимки без нижнего белья, подогревая слухи. В свою очередь актриса и певица Анна Калашникова официально заявила, что 22 января планирует увеличить свою грудь на два размера.

По словам девушки, она давно мечтала о пышных формах. Причем Калашникова не стесняется признаваться, что в погоне за красотой уже неоднократно ложилась под нож хирурга. В частности, Анна уже меняла овал лица и форму носа. Посмотрим, как же изменится декольте Калашниковой после вмешательства хирурга. А ты бы хотела что-то изменить в своей внешности?