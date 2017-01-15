Алена Водонаева опубликовала новое секс-фото

Светская львица свела своих подписчиков с ума, выложив в своем Instargam очередное откровенное фото.

"Как же надоело отращивать волосы, как же это медленно. Психануть и нарастить что ли?", - написала Водонаева под снимком.

Однако внимание поклонников на снимке привлекла не прическа, а сексуальный образ Алены . Девушка облачилась в клетчатую короткую рубашку, подчеркивающую ноги и грудь телеведущей.