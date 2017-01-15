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Алена Водонаева опубликовала новое секс-фото
Светская львица свела своих подписчиков с ума, выложив в своем Instargam очередное откровенное фото.
"Как же надоело отращивать волосы, как же это медленно. Психануть и нарастить что ли?", - написала Водонаева под снимком.
Однако внимание поклонников на снимке привлекла не прическа, а сексуальный образ Алены. Девушка облачилась в клетчатую короткую рубашку, подчеркивающую ноги и грудь телеведущей.
Как же надоело отращивать волосы 😼 Как же это медленно. И бесконечно цеплять эти прядки для съёмок надоело 😾 Психануть и нарастить что ли? 🤔
Фото опубликовано Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
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