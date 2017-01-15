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Дети Примадонны уже танцут. Пока только дома
Фото: passion.ru
Алла Пугачева выложила в Instagram танцы своих детей – трехлетних двойняшнек Лизы и Гари.
«Лиза жжет», – написала певица о первом видео.
Поклонники Пугачевой тут же разразились умиленными комментариями. «Господь знал кому дать таких деток, Лизу и Гарри! Алла Борисовна, счастья вам и вашим деткам. Р.S И конечно Максиму», «Красоточка,пусть здоровье и счастье будут в ней», «Красотка вся в маму Аллу прелесть а не ребенок маленькое чудо кукла ангелок» (Пунктуация и орфография авторов сохранена – Прим.ред.), сообщают Рамблер/новости.
«Если он еще запоет как мама и папа, то вообще все с ума сойдут», – написали фанаты под видео с танцующим Гари.
Дети родились 18 сентября 2013 года, это событие держалось в тайне в течение почти трех недель. Мальчик и девочка получили имена Гарри и Елизавета. 68-летняя Алла Пугачева и 40-летний Максим Галкин являются их биологическими родителями. Пугачева и Галкин состояли в гражданском браке более 5 лет, официально оформили отношения в декабре 2011 года.
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