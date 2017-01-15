Дети Примадонны уже танцут. Пока только дома

«Лиза жжет», – написала певица о первом видео.

Поклонники Пугачевой тут же разразились умиленными комментариями. «Господь знал кому дать таких деток, Лизу и Гарри! Алла Борисовна, счастья вам и вашим деткам. Р.S И конечно Максиму», «Красоточка,пусть здоровье и счастье будут в ней», «Красотка вся в маму Аллу прелесть а не ребенок маленькое чудо кукла ангелок» (Пунктуация и орфография авторов сохранена – Прим.ред.), сообщают Рамблер/новости.

«Если он еще запоет как мама и папа, то вообще все с ума сойдут», – написали фанаты под видео с танцующим Гари.