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Сергей Лазарев встретил Старый Новый год с Кудрявцевой
Фото: instagram.com
Певец Сергей Лазарев отправился на январские каникулы в Майами. Именно туда на днях прилетела его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева.
Несмотря на расставание, пара сохранила теплые отношения и общается далеко не только по работе.
Вот и Старый Новый год экс-влюбленные встретили вместе, проведя праздник в одной компании. А в своем микроблоге Лера опубликовала фото с Сергеем, заставив поклонников в лишний раз поностальгировать о красивой паре.
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