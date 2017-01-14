Сергей Лазарев встретил Старый Новый год с Кудрявцевой

Несмотря на расставание, пара сохранила теплые отношения и общается далеко не только по работе.

Вот и Старый Новый год экс-влюбленные встретили вместе, проведя праздник в одной компании. А в своем микроблоге Лера опубликовала фото с Сергеем, заставив поклонников в лишний раз поностальгировать о красивой паре.