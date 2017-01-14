52-летний Александр Гордон стал отцом в четвертый раз

Молодая супруга Александра Гордона — Ноза Абдулвасиева подарила мужу еще одного сына. Радостное событие в семье телеведущего произошло накануне, но поклонникам об этом стало известно лишь спустя сутки. О том, что Александр уже в четвертый раз стал отцом объявила акушер-гинеколог перинатального центра, где и появился на свет еще один Гордон. Она опубликовала в своем микроблоге первое фото счастливых родителей с новорожденным, рассказав о том, что считает Александра и Нозу уникальной парой.

«Удивительная пара: он — молодой, чувственный, переживающий, трепетный, сидящий молча в очередях, всегда «без претензий», бывший на всех наших УЗИ и приёмах за последние 3 года, не задающий никаких вопросов, говорящий: «Ноза... ты сможешь, любимая» и «я знаю, все хорошо, я пойду покурить, девочки....». И она — молодая, зрелая, умная, мудрая женщина, 20-ти лет, мать уже (с последней ночи!) 2 маленьких детей, с удивительной жизненной позицией — «Я счастлива...просто счастлива!»... С Днём рождения! Нашего маленького Гордона! (второго, и, надеюсь, не последнего!) Ура!» — написала она.

Между тем, новорожденный малыш стал уже вторым совместным ребенком Александра и Нозы. В 2014 году молодая жена подарила Гордону еще одного сына, которого назвали Александром. Не так давно телеведущий признался, что часто балует своего двухлетнего ребенка. «Я сейчас нахожусь в таком возрасте и такая разница у меня с ребенком, что я могу его не воспитывать, а баловать.Пусть его мама будет «зверем», а я так...» — рассказал Гордон.

Напомним, что у телеведущего также есть дети от предыдущих браков: дочки — 28-летняя Анна и четырехлетняя Александра.