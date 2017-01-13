Русфонд подал в суд на родственников Фриске

Русфонд подал в суд на родственников певицы Жанны Фриске в связи с 25 миллионами рублей, который Первый канал собрал на лечение артистки. Исковое заявление принял Перовский суд Москвы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант»

«Согласно документам, представленным Русфонду, на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 миллионов рублей. Попытки определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались», - заявили в организации.

Кроме того, представители благотворительного фонда отмечают, что родственники певицы отказались предоставить на запрос организации соответствующие документы, подтверждающие направление собранных пожертвований на оплату медицинских услуг. В Русфонде отметили, что обращение в суд – крайняя, но необходимая мера. В случае если обнаружится, что часть денег не была истрачена на лечение Жанны Фриске, собранные Первым каналом средства можно будет направить на лечение больных детей, отмечают в организации.

В январе 2014 года Первый канал начал акцию по сбору средства для помощи Жанны Фриске, у которой врачи диагностировали рак мозга. Певица умерла 15 июня 2015 года. Жанна Фриске стала известна широкой публике благодаря участию в группе «Блестящие». Кроме того, она снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».