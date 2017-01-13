Ксения Стриж потеряла ребенка

По словам Шараповой, это произошло в начале 90-х. В то время у Стриж были отношения с Зеленовым. Кинодраматург рассказала, что, когда Стриж шла по переходу на проспекте Калинина, у нее открылось кровотечение, а затем она потеряла ребенка. Радиоведущая подтвердила, что это правда. Сейчас Ксения Стриж замужем за Андреем Сусиковым, который младше ее на 17 лет. Детей у нее нет. По словам ведущей, у нее «никогда не было желания родить для себя».