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Ксения Стриж потеряла ребенка
Кинодраматург Маргарита Шарапова в эфире программы «Пусть говорят» рассказала, что радиоведущая Ксения Стриж потеряла ребенка от актера Алексея Зеленова. Об этом сообщают Рамблер/новости.
По словам Шараповой, это произошло в начале 90-х. В то время у Стриж были отношения с Зеленовым. Кинодраматург рассказала, что, когда Стриж шла по переходу на проспекте Калинина, у нее открылось кровотечение, а затем она потеряла ребенка. Радиоведущая подтвердила, что это правда. Сейчас Ксения Стриж замужем за Андреем Сусиковым, который младше ее на 17 лет. Детей у нее нет. По словам ведущей, у нее «никогда не было желания родить для себя».
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