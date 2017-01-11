Звезды эстрады запустили флешмоб в поддержку Пугачевой

Российские звезды эстрады решили выразить поддержку певице Алле Пугачевой в форме оригинального флешмоба. Артисты снимают на видео свою домашнюю обувь и публикуют «обращение тапочек» в своих аккаунтах в Instagram. Флешмоб связан с тем, что в интернете набирает популярность петиция против новогодних программ на Первом канале с участием Пугачевой. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ленту.ру»

Певец Николай Басков был первым, кто опубликовал подобное видео в своем аккаунте в соцсети. На подобную публикацию его вдохновил ответ самый Пугачевы на критику в свой адрес. В своем видео известная артистка сообщила, что не может нравиться всем, и призвала отказаться от акций в свою поддержку. Во время своей речи, в которой певица призывает «не волноваться и жить дальше», зрителю видны только ее розовая домашняя обувь.

Живем дальше!!!Люблю вас!!! Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 11:56 PST

Официальное обращение тапочек Коли..... #моитапки передаю эстафету тапочкам @fkirkorov 😉 Видео опубликовано Николай Басков (@nikolaibaskov) Янв 11 2017 в 11:03 PST

Также во флешмобе принял участие певец Филипп Киркоров , который ранее выступил с оскорблениями в адрес автора петиции, назвав его «мразотой» и «завистливой дрянью». Однако музыкальный критик Сергей Соседов поддержал петицию, так как, по его мнению, «Пугачева предстала не умной, не остроумной, что-то жалко лопочущей».

Официальное обращение тапочек Филиппа..... #моитапки @alla_orfey передаю эстафету тапочкам @rudkovskayaofficial Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 11 2017 в 1:23 PST

В интернете набирает популярность петиция генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием поменять новогоднюю передачу в 2018 году. На момент написания новости подпись под петицией поставили более 138 тысяч человек.

«… то, что происходило в Вашем новогоднем эфире это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он на мой взгляд стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!», - говорится в тексте петиции.

Автор петиции – житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян.