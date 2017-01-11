Анджелина Джоли и Брэд Питт примирились

Согласно опубликованному совместному заявлению, супруги подписали договор, в котором обязуются действовать в интересах детей. Все дальнейшие действия о разводе будут засекречены в интересах детей, что, как утверждается в публикации, позволит ускорить бракоразводный процесс. Отмечается, что все документы будут закрыты для посторонних и для представителей прессы.

Однако журналисты задаются вопросом, почему разводящиеся супруги только сейчас, спустя четыре месяца после начала брагоразводного процесса, пришли к такому соглашению. Как говорится в ряде публикаций западных СМИ, договоренности могли быть подписаны из-за опасений разглашения компромата, которым супруги обладают друг на друга. В публикации отмечается, что Брэд Питт обладает записью с психотерапевтом, которая доказывает нестабильное психическое состояние супруги. Анджелина Джоли, как предполагают представители прессы, может рассказать об алкогольной зависимости супруга. Ранее суд принял решение, что права на опеку над 15-летним Мэддоксом, 12-летним Паксом, 11-летней Захарой, 10-летней Шайло, и восьмилетними Ноксом и Вивьен останутся за Джоли, а Питт сможет навешать детей только в присутствии психолога. О разводе между актерами стало известно в сентябре 2016 года после того, как Джоли обвинила Питта в нападении на их старшего сына Мэддокса.