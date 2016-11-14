Юлия Высоцкая стала неузнаваемой

Актриса и кулинар Юлия Высоцкая неожиданно сменила цвет волос. Восхищенные поклонники отметили, что она стала неузнаваемой в новом имидже.

Звезда обласканной критиками исторической драмы "Рай" устала отращивать волосы, которые она сбрила ради роли русской аристократки, арестованной нацистами. Соскучившаяся по длинным локонам Юлия примерила сразу несколько париков, из теплой блондинки превратившись в жгучую брюнетку.

Обычно светловолосых женщин темный цвет старит, но с 43-летней Высоцкой вышло наоборот. Пользователи Сети отметили, что с таким оттенком волос супруга Андрея Кончаловского заметно помолодела.

Она обнародовала в Instagram фото, на котором примеряет сразу несколько вариантов париков. Возможно, Юлия готовится к новой роли и подбирает образ специально для фильма.

Каких-либо подробностей актриса не сообщила. "А если не лысая и не блондинка?" – только лишь спросила у своих подписчиков Высоцкая и добавила хештеги #волосыраститебыстрее и #парикэтоприкольно.

А если не лысая и не блондинка? #волосыраститебыстрее #парикэтоприкольно #юлиявысоцкая #juliavysotskaya Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Янв 10 2017 в 7:25 PST

Комментаторы разделились во мнениях. Одни посчитали, что артистка выглядит отлично с темными и длинными волосами. "Очень идет 👍 брюнеткой Вы еще не были 😍", "Nikita ... от Бессона ... нравится....", "С длинными волосами – будто девочка 18 лет)", – отметили моложавость звезды подписчики.

Выходные #juliavysotskaya #юлиявысоцкая #кончаловский #konchalovsky #новыйгодбудетлучшестарого Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Янв 8 2017 в 2:58 PST

Другие посчитали, что Юлия хороша исключительно в светлом цвете. "С короткими и блондинка", "Нееет, только блондинкааа!!!", "Лучше или лысая, или блондинка!)))❤️❤️❤️", "Коротко и блонд", "С карэ на Ираду Зейналову становитесь похожи) но блонд лучше)))", – вынесли вердикт поклонники актрисы.

Всем хорошего начала недели! #нуичточтопонедельник #волосыраститенеостанавливайтесь #чегонесделаешьрадиискусства #юлиявысоцкая #juliavysotskaya #виноватызвезды Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Ноя 14 2016 в 6:37 PST

Третьи уверены, что Высоцкая во всех оттенках хороша. "Вы очаровательны в любом образе, т.к. ваша улыбка, обаяние и искренность вне всяких сомнений!" – не жалеют комплиментов для своей любимицы подписчики.