Никита Джигурда стал затворником

Как стало известно от старшего брата эпатажного актера Сергея, Никита сутки напролет проводит в квартире, принадлежащей бывшей супруге, употребляет легкие наркотики и устраивает каббалистические обряды вместе со своим бывшим директором Антониной Саврасовой.

Слова Сергея подтвердил и личный водитель Джигурды Евгений Ильин . Он отмети, что у актера паранойя, панический страх людей. Даже еду он принимает только через балкон, а также не отвечает ни на чьи звонки.