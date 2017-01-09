Россияне ополчились на Пугачеву

В интернете набирает популярность петиция генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту . На момент написания новости петицию с требованием "улучшить новогоднее шоу в 2018 году" подписали свыше 84 тысяч человек. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на платформу Change.org

«Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!», - заявил автор петиции Вадим Манукян.

Как отмечает Манукян, новогодний эфир Первого канала вызвал массовую волну критику со стороны как простых граждан России, так и деятелей культуры. Автор петиции отмечает, что «все уже потихоньку свыклись с вашим «Давай поженимся», но, по его словам, народное возмущение вызвала замена этой передачей хоккейного матча. Помимо смены новогоднего эфира, житель Ростова-на-Дону требует «провести социальные исследования» по этому вопросу.

В 2016 году Первый канал впервые с 2012 году уступил лидерство по показателям телевизионного рейтинга, уступив телеканалу «Россия 1». Трансляция хоккейного матча между сборными России и Чехии в рамках Кубка Первого канала была отменена 16 декабря 2016 года в связи с низкими рейтингами. По заявлению представителей компании TNS, занимающейся измерением размеров аудитории каналов, публика утратила интерес к спортивным трансляциям. В итоге встреча между сборными была показана телеканалом «Матч ТВ». Победу в матче одержала российская сборная со счетом 5:1.